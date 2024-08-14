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Haberler > Gündem > Hamza Dağ "17 kişi geçecek" demişti! 15 isme rozet takılınca herkes aynı soruyu sordu

Hamza Dağ "17 kişi geçecek" demişti! 15 isme rozet takılınca herkes aynı soruyu sordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamza Dağ &quot;17 kişi geçecek&quot; demişti! 15 isme rozet takılınca herkes aynı soruyu sordu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partili Hamza Dağ'ın 17 kişinin AK Parti'ye katılacağını söylemesinin ardından gözler bugüne çevrilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 13 belediye başkanıyla 2 vekil AK Parti'ye geçti. Dağ'ın bahsettiği ancak bugün AK Parti'ye geçmeden 2 kişi ise merak konusu oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programıyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

HAMZA DAĞ 17 İSİMDEN BAHSETMİŞTİ

Burada siyaset kulislerini hareketlendiren sözler sarf eden Dağ, AK Parti'ye katılımlar olacağını ifade ederek "15 ya da daha fazla belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. İki milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir" demişti.

15 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından gözler kesinleşen 17 isme çevrilmişti. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü bugün Ankara'da görkemli bir törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından ise 13 belediye başkanı ile 2 milletvekili AK Parti'ye katıldı.

Hamza Dağ "17 kişi geçecek" demişti! 15 isme rozet takılınca herkes aynı soruyu sordu - 1. Resim

SÖYLENENLE YAPILAN FARKLI ÇIKTI

Törenin ardından gözler, partiye geçeceği konuşulan ancak geçmeyen 2 isme çevrildi. Bazı kaynaklar görüşmelerin halen devam ettiğini, bu yüzden Dağ'ın verdiği sayıyla rozet takılan isim sayısının denk gelmediğini belirtti. Diğer yandan AK Parti'den ayrıldıktan sonra Yeniden Refah'a geçip yerel seçimlerde Şanlıurfa'yı kazanan Kasım Gülpınar'ın Bakan Murat Kurum'la önemli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.  TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik,  Kasım Gülpınar eğer AK Parti’ye geçmek için bir görüşme yapacaksa bu görüşmeyi doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek isteyecektir. Yüz yüze bir görüşme olabilirse gerçekleşebilir." dedi.

Kulislerde de merak konusu olan 2 isimden birinin Gülpınar olduğu iddia edildi. 

AK PARTİ'YE KATILAN 15 İSİM KİM?

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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