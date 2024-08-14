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Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 15 isim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti&#039;ye geçen 15 isim

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde 17 ismin AK Parti'ye geçeceği konuşulurken partinin 23. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından 13'ü belediye başkanı, 2'si milletvekili 15 isim resmen AK Parti'ye katıldı. İşte dikkat çeken isimlerin yer aldığı o liste.

AK Parti'de bugün 23. kuruluş yıl dönümü heyecanı yaşanırken, gözler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "15 belediye başkanı, 2 milletvekili partimize katılacak" açıklamasına çevrilmişti.

AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı görkemli törende AK Parti'nin kuruluşu kutlanırken, 15 isim de resmen AK Parti'ye geçti. İşte dikkat çeken isimlerin yer aldığı o isimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 1. Resim

(Adana - Bağımsız) Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 2. Resim

(İyi Parti) İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 3. Resim

(İyi Parti)  İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 4. Resim

(YRP) Adana/Feke Belediye Başkanı Cömert Özen

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 5. Resim

(Bağımsız) Elazığ- Bükardı Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 6. Resim

(YRP) Erzurum/Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 7. Resim

(İYİ Parti) Erzurum/Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 8. Resim

(Bağımsız) Konya/Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 9. Resim

(YRP) Muş/Bulanık/Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 10. Resim

(YRP) Muş/Merkez/Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 11. Resim

 (YRP) Ordu/Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 12. Resim

 (YRP) Samsun/Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 13. Resim

(DEM Parti'den istifa etti - Bağımsız) Şanlıurfa/Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 17 isim - 14. Resim

(Bağımsız) Uşak/Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 15 isim - 15. Resim

(YRP) Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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