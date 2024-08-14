Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek duyurdu! İşte AK Parti'ye geçen 15 isim
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son günlerde 17 ismin AK Parti'ye geçeceği konuşulurken partinin 23. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından 13'ü belediye başkanı, 2'si milletvekili 15 isim resmen AK Parti'ye katıldı. İşte dikkat çeken isimlerin yer aldığı o liste.
AK Parti'de bugün 23. kuruluş yıl dönümü heyecanı yaşanırken, gözler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "15 belediye başkanı, 2 milletvekili partimize katılacak" açıklamasına çevrilmişti.
AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı görkemli törende AK Parti'nin kuruluşu kutlanırken, 15 isim de resmen AK Parti'ye geçti. İşte dikkat çeken isimlerin yer aldığı o isimler...
(Adana - Bağımsız) Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal
(İyi Parti) İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz
(İyi Parti) İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel
(YRP) Adana/Feke Belediye Başkanı Cömert Özen
(Bağımsız) Elazığ- Bükardı Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz
(YRP) Erzurum/Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
(İYİ Parti) Erzurum/Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
(Bağımsız) Konya/Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
(YRP) Muş/Bulanık/Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya
(YRP) Muş/Merkez/Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
(YRP) Ordu/Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
(YRP) Samsun/Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan
(DEM Parti'den istifa etti - Bağımsız) Şanlıurfa/Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit
(Bağımsız) Uşak/Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
(YRP) Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Kaynak: Türkiye Gazetesi