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Erdoğan'dan 'bekleyin' talimatı! Muhalif belediyeler AK Parti’yi istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan &#039;bekleyin&#039; talimatı! Muhalif belediyeler AK Parti’yi istiyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı birçok belediye AK Parti’ye geçmek için sıraya girdi. Kulislerdeki bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şimdi zamanı değil” diyerek "bekleyin" talimatı verdi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Muhalefetin yönetiminde olan birçok belediye AK Parti’ye geçmek için sırada bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası muhalefet yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti’ye geçmek için talep iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şimdi zamanı değil” diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi. AK Parti kaynakları, seçimlerin hemen akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini, bu yüzden Erdoğan’ın bu konuda hassas davrandığını kaydetti.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan, ancak seçim propagandasını, “Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da birçok katılım talebi geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu başkanların partiye katılımını uygun görmediğini, şimdilik bu başkanlara kapıları kapattığı ifade edildi.

İzlenen genişleme stratejisinde, partinin 22 yıllık iktidarı boyunca ürettiği politikalar ön planda tutuluyor. Belediye başkanlarının hiçbir şaibeli ve şüpheli işe karışmamasına dikkat ediliyor. 2019 yerel seçimlerinden 2024 yerel seçimlerine kadar 50’ye yakın belediye AK Parti’ye geçmişti. Bu dönem bu sayının daha da üstüne çıkılabileceği konuşuluyor.     

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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