Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi 

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Html, Tag, Format, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, zammın önümüzdeki hafta başında açıklanacağını duyurdu.

TÜİK'in 3 Temmuz'da haziran enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oldu. Böylece emeklinin zammı da kesinleşti. Ancak yüzde 24,73'lük zamma göre, kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak. Bu durum sonrası hükümet harekete geçerken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLARIZ"

Milyonlar söz konusu zammın ne zaman açıklanacağını merak ederken, AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10 bin TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yasa dışı bahsi teşvik eden fenomen Gaga Bulut tutuklandıTest uçuşunda düşen Sukhoi Superjet yolcu uçağının içerisinde 3 mürettebat bulunuyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Kurum Adıyaman'da tarih verdi! Hedef yıl sonunda 200 bin konut - EkonomiBakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz2024 yılında Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler belli oldu - EkonomiTürkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler belli olduİş arayanlar dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyor - EkonomiBakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyorBakan Kacır'dan yatırım müjdesi! Bir dünya devi Türkiye'ye geliyor - EkonomiBir dünya devi Türkiye'ye geliyor!Her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde! Devasa tarlalarda hasat mesaisi tamamlandı - EkonomiHer biri 69 futbol sahası büyüklüğündeTürkiye'nin önde gelen akaryakıt devi resmen satıldı! İşte yeni sahibi - EkonomiTürkiye'nin akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Sonraki Haber Yükleniyor...