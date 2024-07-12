AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, zammın önümüzdeki hafta başında açıklanacağını duyurdu.

TÜİK'in 3 Temmuz'da haziran enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oldu. Böylece emeklinin zammı da kesinleşti. Ancak yüzde 24,73'lük zamma göre, kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak. Bu durum sonrası hükümet harekete geçerken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLARIZ"

Milyonlar söz konusu zammın ne zaman açıklanacağını merak ederken, AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10 bin TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.