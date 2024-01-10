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Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ahmet Polat
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Hatay Samandağ'da 22.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada saat 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Samandağ ilçesi olduğu belirtildi.
Çevre illerden de hissedilen depremin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi