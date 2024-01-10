10 Ocak 2024 22:44 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:58

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada saat 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Samandağ ilçesi olduğu belirtildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.