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    Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Hatay Samandağ'da 22.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

    Hatay&#039;da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada saat 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssünün Samandağ ilçesi olduğu belirtildi.

    Çevre illerden de hissedilen depremin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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