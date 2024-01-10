Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem | Son depremler

10 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:48

Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege Denizi oldu. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi açıklarında saat 16.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ise henüz bir açıklama gelmedi.