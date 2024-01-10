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    Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 16.42'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kandilli duyurdu: Ege&#039;de korkutan deprem | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege Denizi oldu. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.

    Kuşadası Körfezi açıklarında saat 16.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ise henüz bir açıklama gelmedi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kandilli RasathanesiDepremEge Denizi
    Haberler > Güncel > Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem | Son depremler
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