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Kandilli duyurdu: Ege'de korkutan deprem | Son depremler
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Seda Çakır
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 16.42'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Korkutan depremlerin adresi bu sefer Ege Denizi oldu. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.
Kuşadası Körfezi açıklarında saat 16.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ise henüz bir açıklama gelmedi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi