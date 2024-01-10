Naci Görür, Çorum'da meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili konuştu, 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor'

10 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:38

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Çorum’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünü Mecitözü olarak açıklanırken, saat 00:34'te yaşanan sarsıntı yerin 16.81 km derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAN KOLLARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle."

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.