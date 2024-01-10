Naci Görür, Çorum'da meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili konuştu, 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor'
Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Ünlü deprem bilimci, "Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" dedi.
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Çorum’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünü Mecitözü olarak açıklanırken, saat 00:34'te yaşanan sarsıntı yerin 16.81 km derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YAN KOLLARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle."
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
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Kaynak: Türkiye Gazetesi