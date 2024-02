Hatay'da araştırdı, Kastamonu'yu uyardı! 'Baştan sona kontrol edilmesi gerekiyor...'

Hatay'da araştırmalarda bulunan ve tarihe bakıldığında Kastamonu'da birçok büyük deprem meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, bu depremlerde can ve mal kayıpları yaşandığını, bu yüzden de Kastamonu'da yapı stokunun acilen araştırılması gerektiğini belirtti.

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'nin birçok kentinde peş peşe depremler olurken, uzmanlar da uyarılarına devam ediyor. Son olarak geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin izlerini silme çalışmaları sürerken, bir uyarı da Kastamonu için geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesiyle Hatay’da araştırmalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, "Merkez üssü Kastamonu olabilecek bir depremde çok fazla yıkımın olabileceğini söylemek mümkün" diyerek kritik açıklamalarda bulundu.

"YAPI STOKUNUN BAŞTAN SONA KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'nin en büyük faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kastamonu'ya yakın bir bölgede yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Bilgehan, "Kastamonu'da yapı stokunun baştan sona kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Bizler, TÜBİTAK’ın da desteğiyle eğitim etkinliği düzenledik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız eğitimlerde hem Kastamonu’dan hem de il dışından çok sayıda katılımcımız vardı. Gayet verimli bir eğitim yaptık. Depremle ilgili olan eğitim etkinliklerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

"KASTAMONU'DA CİDDİ DEPREMLER OLMUŞTUR"

Geçmişte Kastamonu'da büyük depremler yaşandığını söyleyen Bilgehan, "Tarihe baktığımızda Kastamonu'da ciddi depremler oluşmuştur, can ve mal kayıpları yaşanmış. Bu yüzden Kastamonu'nun yapı stokunun araştırılması gerekiyor. Kastamonu'da ne kadar binamız depreme dayanıklı, ne kadarı değil, buna bakmamız lazım. Buna yönelik hazırlık yapılması gerekiyor" diye konuştu.

TARİHİ YAPILARA DİKKAT ÇEKTİ

Kastamonu'da bulunan tarihi yapılara değinen Bilgehan, "Bu tarihi yapıların depreme karşı dayanıklılığı nedir, onları depreme karşı korumak için neler yapmamız gerekiyor, bunların hepsi çalışılması gereken konular. Kuzey Anadolu Fay Hattı bizleri etkilemeden, çok fazla ciddi depremler oluşmadan bizim şehir olarak bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ KENTTE ETKİSİNİ HİSSETİREBİLİR

İstanbul'da meydana gelebilecek herhangi büyük bir depremin Kastamonu'yu da etkileyebileceğini kaydeden Bilgehan, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin merkez üssü İstanbul ise Kastamonu tabii ki etkilenecek ama bu etkileme sınırlı kalacaktır. Bazı binalarımız depremden etkilenebilir, hatta yıkılabilir. Ağır hasar alabilecek durumda olabilir. Kastamonu, fay hattına çok yakın. Ölü fay artık kalmadı, her fay artık bizlere tehlike oluşturuyor. Her an deprem üretme potansiyeline sahip.

Merkez üssü Kastamonu olabilecek bir depremde çok fazla yıkımın olabileceğini söylemek mümkün. Bu yüzden depremin ne zaman geleceğini bilmediğimizden dolayı yarın gelebilecekmiş gibi depreme çalışmamız gerekiyor."