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Yolda yürüyen genç kızı otomobiliyle yanaşıp taciz etmişti! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yolda yürüyen genç kızı otomobiliyle yanaşıp taciz etmişti! Kıskıvrak yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolda yürüyen genç kıza otomobiliyle yanaşıp sözlü tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

10 Temmuz Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başlamış, yanında duran adam camı açarak "Kahve içelim" derken, genç kız "hayır" diyerek tepki vermişti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Yolda yürüyen genç kızı otomobiliyle yanaşıp taciz etmişti! Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Araştırmalarda şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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