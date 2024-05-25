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Hayvan otlatmaya gitti, cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hayvan otlatmaya gitti, cansız bedeni bulundu
Taşköprü, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Mehmet Gedikoğlu, hayvan otlatmak için gittiği merada ölü bulundu. Gedikoğlu’nun ölüm nedeni sonradan ortaya çıktı.

Feci olay, Taşköprü ilçesine bağlı Eskiatça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatmaya giden Mehmet Gedikoğlu, evine bir daha geri dönmedi. 

ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kendisinden haber alamayan Gedikoğlu’nun yakınları, hayvanları otlattığı alana gitti. Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatar halde bulunan Mehmet Gedikoğlu’nun öldüğü belirlendi. 

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre Gedikoğlu’nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Gedikoğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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