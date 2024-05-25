Kendisinden haber alınamayan adam ekmek teknesinde ölü bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya’da kadın kuaförlüğü yapan Metin Gülçopur, bir süredir kaldığı işyerinde ölü bulundu. Gülçopur’un yakınları 53 yaşındaki adamın bir süredir kalbinde ağrı hissettiğini ve bazı sağlık sorunlarının olduğunu bildirdi.
Antalya’da yaşayan ve kadın kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki Metin Gülçopur ekmek teknesinde ölü bulundu.
KANAPEDE HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜLER
Feci olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'taki ladın kuaföründe yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti. Kapının alt kısmından içeriye bakan yakınları, Gülçopur'un kanepede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla birlikte adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri, Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
EN SON KALBİNDE AĞRI HİSSETMİŞ
Olayda büyük üzüntü yaşayan yakınları, Gülçopur’un en son kalbinde ağrı hissettiğini ve bazı sağlık sorunlarının da bulunduğunu belirtti. Mahalle sakinleri ise, kuaförün mahalle sakinleri ve müşterileri tarafından oldukça sevilen bir kişi olduğunu dile getirdi.
Belediye tabibi incelemesinin ardından normal ölüm olarak değerlendirilen cenaze, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı