Kendisinden haber alınamayan adam ekmek teknesinde ölü bulundu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mayıs 2024 16:24 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 16:27 - Güncelleme:

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Antalya’da kadın kuaförlüğü yapan Metin Gülçopur, bir süredir kaldığı işyerinde ölü bulundu. Gülçopur’un yakınları 53 yaşındaki adamın bir süredir kalbinde ağrı hissettiğini ve bazı sağlık sorunlarının olduğunu bildirdi.