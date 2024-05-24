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Feci ölüm: 16. kattan düşen işçi bariyerlere çakılarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Feci ölüm: 16. kattan düşen işçi bariyerlere çakılarak can verdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da 32 yaşındaki bir işçi inşaat halindeki 17 katlı apartmanın bir alt katından düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olayda işçinin 5. kattaki bariyerlere çakıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da bir inşaat firmasında çalışan işçi, 17 katlı apartmanın bir alt katından düşerek feci şekilde can verdi.

Feci ölüm: 16. kattan düşen işçi bariyerlere çakılarak can verdi - 1. Resim

16. KATTAN DÜŞTÜ

Korkunç olay öğlen 12:00 sıralarında Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 17 katlı apartmanın 16. katında çalışan 32 yaşındaki Z.Ç., dengesini kaybederek düştü ve 5’nci kattaki bariyerlere çakıldı. 

Feci ölüm: 16. kattan düşen işçi bariyerlere çakılarak can verdi - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Z.Ç’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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