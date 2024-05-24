Feci ölüm: 16. kattan düşen işçi bariyerlere çakılarak can verdi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 16:14 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 16:16 - Güncelleme:

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Ankara’da 32 yaşındaki bir işçi inşaat halindeki 17 katlı apartmanın bir alt katından düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olayda işçinin 5. kattaki bariyerlere çakıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.