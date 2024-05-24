2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dedesi ölümüne sebep oldu

Niğde'de duyanları kahreden bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 yaşındaki S.B. yönetimindeki 51 ACF 605 plakalı otomobil; geri gittiği sırada aracın arka kısmında bulunan 2 yaşındaki torununa çarptı.

2 YAŞINDAKİ SUAT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki Suat Umut Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEDE GÖZALTINDA

Dede S.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.