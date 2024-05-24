İstanbul’da şaibeli ölüm! Genç kadın sevgilisinin evinin önünde vurulmuş halde bulundu

Kağıthane’de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki bir çocuk annesi kadın önce darbedildi sonra öldü. Başından silahla başından vurulmuş şekilde sevgilisinin evinin önünde bulunan genç annenin ölümü üzerinde soru işaretleri oluşurken polis soruşturma için harekete geçti.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana gelen menfur olayda 27 yaşındaki bir çocuk annesi Zinnetnur Ayar, başından vurulmuş halde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan ve Ayar’ın ölümü üzerinde intihar şüpheleri uyanırken ailesi bir cinayete kurban gittiğini belirtti.

SEVGİLİSİNİN AİLESİNİ SORUMLU TUTTULAR

Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.‘nin evinin önüne gitti. Ancak aşağıya Ergün G.’nin ailesindeki kadınlar inerek iddiaya göre, Ayar’ı darbetti. Bunun üzerine Ayar oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak tekrardan sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

BAŞINDA TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tek kurşunla vurulmuş olan ağır yaralı Ayar’ı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ertesi gün hayatını kaybetti.

AİLE, CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının olay yerinde kucağında olan kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis yaptığı çalışmalarda olay anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerasına rastlamadı. Ancak görgü şahitlerinin ifadesi ve olayın öncesine ait kamera görüntülerini de inceleyen polis, Zinnetnur Ayar’ın evden aldığı tabancayla kendisini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

OLAY BALİSTİK İNCELEME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Tabancanın balistik incelemesi sonrası olay netlik kazanacak. Öte yandan genç kadının cenazesi, dün Sultanselim Merkez Camisi’nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği ve Ayar’ın sevgilisi Ergün G.’nin ifadesine başvurmak için peşinde olduğu öğrenildi.