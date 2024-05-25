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Metrelerce sürüklenen motosiklette can verdi! Kuryenin ölümünde kahreden detay

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metrelerce sürüklenen motosiklette can verdi! Kuryenin ölümünde kahreden detay
Motosiklet Kazası, Trafik Kazası, İzmir, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de 23 yaşındaki motokurye, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Motosiklet 750 metre sürüklenirken ölen gencin dün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı öğrenildi.

Liman Caddesi Viyadüğü üzerinde, Alsancak istikametinden Bornova yönüne 01 AOL 146 motosikletiyle seyir halinde olan Zeynel Bilgiç (23), virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Bilgiç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Metrelerce sürüklenen motosiklette can verdi! Kuryenin ölümünde kahreden detay - 1. Resim

1 HAFTA SATIN ALMIŞ

Kazayı duyan motokurye arkadaşlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü Bilgiç’in de motokurye olarak çalıştığı, iş yerinden 2 gün izin aldığı öğrenildi. Ayrıca, gencin Ege Üniversitesi Elektrik Bölümü’nden dün mezun olduğu ve motosikleti de 1 hafta önce satıl aldığı öğrenildi. Bilgiç'in sosyal medyasından yaptığı son paylaşımlarından birisinde, Ege Üniversitesi bahçesinden çektiği fotoğrafta "diploma alındı" notunu düştüğü görüldü.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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