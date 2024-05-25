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Sağlık Bakanı Koca yeni projeyi duyurdu: Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağlık Bakanı Koca yeni projeyi duyurdu: Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin kararı değerlendirdi. Koca, "Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

TÜSEB TARAFINDAN ŞİRKET KURULACAK

Kararnameye göre, sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması kapsamında, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında AR-GE, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren entegre bir sağlık sisteminin oluşturulması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bünyesindeki prototip üretim alanları, büyük veri araştırmaları merkezi ile mükemmeliyet merkezlerinde girişimciler, araştırmacılar, akademisyenler başta olmak üzere sektör temsilcilerine hizmet sunmak ve bu amaçla Türkiye Sağlık Vadisi adıyla belirlenen alanı işletmek ve yönetmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir şirket kurulacak.

KOCA: HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi'nin kuruluşuyla ilgili karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi konusundaki en ileri adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atıldı. 'Sağlık, bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var' diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kuruluyor. Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak. Hepsi, önce kendine yeten sonra ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için. Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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