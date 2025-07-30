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Hem suçlu hem güçlüler! Alkollü sürücünün kızı, İHA muhabirine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem suçlu hem güçlüler! Alkollü sürücünün kızı, İHA muhabirine saldırdı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da alkollü olduğu belirlenen sürücü ekipler tarafından durduruldu. Sürücünün kızı ise o anları görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı.

Çamlık Caddesi Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan kontrollerde sürücü H.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu sırada denetimi görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri sürücünün kızı olduğu öğrenilen T.A.'nın saldırısına uğradı. "Ne çekiyorsun" diyerek basın mensubu, kendisini darp eden T.A.'dan şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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