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Henüz 13 yaşındaydı Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Ekiplerin 40 kilometre uzaklıkta bulunduğu çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında mahalleden geçen sulama kanalına giren İbrahim Alpak (13) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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