Görüntü pes dedirtti! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar

Hatay'da bir minibüsten 21 kaçak göçmen çıktı. Şahıslar göç müdürlüğüne, göçmen kaçakçılığı yapan 3 şahıs ise cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde 2 araç durduruldu.

ARAÇTAN 21 KİŞİ ÇIKTI

Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 21 göçmen şahıs tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın şüphelisi O.A., D.Y. ile H.S. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.