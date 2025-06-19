Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Görüntü pes dedirtti! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar

Görüntü pes dedirtti! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Görüntü pes dedirtti! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir minibüsten 21 kaçak göçmen çıktı. Şahıslar göç müdürlüğüne, göçmen kaçakçılığı yapan 3 şahıs ise cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde 2 araç durduruldu.

ARAÇTAN 21 KİŞİ ÇIKTI

Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 21 göçmen şahıs tespit edildi.

Hepsi aynı araçtan çıktı! Balık istifi gibi dizildiler, polisten kaçamadılar - 1. Resim

TUTUKLANDILAR

Olayın şüphelisi O.A., D.Y. ile H.S. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecekKarne günü sivil kıyafetle gidilir mi 2025?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbullular dikkat! Bu belgeyi gösterene ulaşım ücretsiz, işte detaylar - GündemBu belgeyi gösterene ulaşım ücretsizTüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin... - GündemBelediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlarDenizin rengi değişti! Büyükşehirden açıklama var - GündemDenizin rengi değişti! Büyükşehirden açıklama varRahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı! Midesinde taşıdıkları foyasını ortaya çıkardı - GündemMidesinde taşıdıkları foyasını ortaya çıkardıTBMM'de arbede! CHP'liler girişi kapattı, AK Partili vekiller tepki gösterdi - GündemTBMM'de vekiller birbirine girdiModern savunma istihbaratında yeni dönem: OSINT 3.0 - GündemModern savunma istihbaratında yeni dönem: OSINT 3.0
Sonraki Haber Yükleniyor...