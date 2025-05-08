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Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder'i anma programının çıkışında saldırıya uğraması koruma zafiyetini gözler önüne sermişti. Yaşanan olayın ardından "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusu sorulurken, Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM)  düzenlenen anma töreni çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

KORUMA EKİBİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yaşanan olayın ardından Özel'in koruma zafiyeti tartışma konusu olmuştu. Saldırı sonrası "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusu sorulurken, Özel'den cevap geldi.

"DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

Sözcü'de yer alan habere göre Özgür Özel, kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağını söyledi. Özel, "Ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli bir koruma kalkanı oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Tutuklanan şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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