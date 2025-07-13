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Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı.

Sürüklenen tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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