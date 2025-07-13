Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı.
Sürüklenen tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş