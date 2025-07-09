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Haberler > Yaşam > Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi...

Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi...
Kastamonu, Bartın, Balıkçı Teknesi, Nakliye, Yolculuk, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’dan satın alınan 6 metrelik balıkçı teknesi, çekiciyle Bartın’a götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından tekne, İnkumu’nda denize indirildi.

Bartın’da ismi açıklanmayan bir balıkçı, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden satın aldığı 6 metrelik balıkçı teknesini vinç yardımıyla çekiciye yükletti.

Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi... - 1. Resim

Yaklaşık 225 kilometrelik yolculuk boyunca dağları aşan tekne, Bartın’ın İnkumu köyüne ulaştırıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren nakil sürecinde tekne, Bartın’ın Ulus ilçesinde verilen ihtiyaç molası sırasında yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi... - 2. Resim

İnkumu’na varan tekne, burada sorunsuz şekilde denize indirildi. İlginç görüntülere sahne olan taşıma süreci, çevredekilerin meraklı bakışları arasında tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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