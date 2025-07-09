Karayolunda ilginç görüntü! Bir bakan bir daha baktı: Kimse anlam veremedi...

En popüler sahilde temizlik devam ediyor

Sıcaklara dayanamayan Boğaz'a kendini bıraktı

Endonezya'da yaptığı şaka hayatını değiştirdi!

CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar…