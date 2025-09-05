Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi...

HABER MERKEZİ / ANKARA - Ana muhalefet partisi CHP’de kazan kaynıyor. Hemen her gün CHP delege seçimlerinden yeni bir skandal haberi geliyor.

Özgür Özel’in Genel Başkanlığa seçildiği 38. Kurultay’ın iptali için zemin hazırlayan, hatta İstanbul CHP Kongresi’ni iptal ettiren “organize işler” bir kangren gibi partiyi sarmaya devam ediyor. Özel yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden izlerini silmek için âdeta her yolu deniyor.

Samsun, Afyonkarahisar, İzmir, Muğla ve Kocaeli’den sonra skandallar listesine yeni şehirler eklendi. Son olarak Bursa ve Ankara’daki delege seçimlerinde, “iş vaadiyle oy istemek”, “baskı”, “tehdit” gibi skandallar baş gösterdi. Özellikle Ankara’da Ekrem İmamoğlu taraftarı partililerce Mansur yavaş taraftarı olan delegelere tehdide varan baskılar uyguladığı ifade edildi.

Bütün bu skandallar tazeliğini korurken aynı rezalet bu sefer Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki CHP delege seçimlerinde yaşandı.

BANDIRMA REZALETİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hafta sonu yapılan ilçe kongresinde de skandal görüntüler yaşandı. Yerel seçim öncesinde iş vaadi verilen bazı kişiler, otobüslere bindirilip ellerine mühürlü zarflar verilerek belli adaya yönlendirildi. Delegelerin “turuncu liste”ye oy vermesi için baskı uygulandığı belirlendi. Kaybeden “beyaz liste” adayı Merve Polat, seçimin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunacağını açıkladı. CHP’li Meclis Üyesi Canset Balcı da, “Bu telafi edilmezse, grup toplantılarına katılmayacağım” diye rest çekti.

Bandırma’daki CHP delege seçimlerinde yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, İlçe Seçim Kurulu ve genel merkezin alacağı kararlara çevrildi. Parti içerisinde tartışmaya neden olan bir diğer konu ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun hâlen hâkimiyetini koruduğu Kars, Ardahan ve Iğdır oldu. Özel yönetimi bu üç ilde sandık kurulmaması kararı aldı. Partililer büyük tepki gösterdi.

5 İLÇEDE KONGRELER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İlçe Seçim Kurulu, mahkeme kararını gerekçe göstererek CHP’nin Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin yapılmamasına karar verdi. CHP’nin itirazı üzerine YSK bugün 14.30’da toplanacak.