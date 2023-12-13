'Hrant Dink'in katili Ogün Samast, kendine yeni isim buldu

13 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:14

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 19 Ocak 2007'deki işlediği cinayetten dolayı 16 yıl 10 ay hapis cezasını tamamladıktan sonra 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan tahliyenin ardından Samast hakkında "FETÖ adına suç işlemek" suçundan yeni bir dava açıldı.

"ALİ EREN KARADENİZ"

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul'daki bu davanın duruşmasına Trabzon'dan görüntülü sistemle katılan Samast, Akçaabat Adliyesi'ne başvurarak adını soyadını değiştirmek istediğini belirtti. Samast, adının "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirilmesini talep etti. Gerekçe olarak ise işlediği Hrant Dink cinayetini nedeniyle toplum içinde zorluklar yaşadığını ve unutulmak istediğini ifade etti.

ADINI DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

İsim değiştirme talepleri Türk Medeni Kanunu'na göre değerlendirilir ve mahkemeler, "haklı sebep" varlığını şart koşar. Samast'ın dilekçesinde, isminin geçmişteki olayla hatırlanmasının ve toplum içinde zorluk yaşamasının haklı bir sebep olduğu belirtiliyor. Mahkeme, daha önceki içtihatları ve benzer davalardan elde edilen bilgileri dikkate alarak bu talebi değerlendirecek. Ancak, Samast'ın durumunda "tanınan bir suçlu" olması, mahkemeye bu talebin kabul edilip edilmemesi konusunda daha fazla değerlendirme ve inceleme fırsatı sunabilir.

AĞACA DA SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, benzer bir durumu yaşayan Mehmet Ali Ağca'nın da geçmişte soyadını değiştirdiği ve isminin mahkeme evraklarında Mehmet Ali Aslan olarak yer aldığı hatırlatılarak, benzer uygulamaların daha önce de görüldüğü belirtiliyor.