İBB, 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa Yakası’nda Eyüpsultan Alibeyköy’de, Anadolu Yakası’nda ise Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy ve Sancaktepe Paşaköy’de olmak üzere 4 noktada kurban satış ve kesim hizmeti verecek.

Tesislerde, veteriner hekim kontrolünde, dinî kurallara uygun ve hijyenik şartlarda kurbanlıklar kesilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve 1.600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip tesislerde, etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı. Tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler için yoğunluğu önlemek maksadıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapılabilecek.

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MOBİL UYGULAMA DA VAR

Ayrıca kurban mobil uygulamasıyla hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığının verilerinden sorgulanabilecek.