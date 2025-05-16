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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bahçeli de kurban vekaleti için o kurumu seçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın ardından Bahçeli de kurban vekaleti için o kurumu seçti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurban bağışıyla, açlıkla mücadele eden Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay'a verdiği anımsatılan açıklamada, "Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze-Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti için "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, bakanlardaki "Kızılay bağış hesapları", EFT veya havale, yurt içinde 168, yurt dışında ise 0090 212 390 38 00 numaralı "Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı" ve ülke genelindeki Türk Kızılay şubelerine ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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