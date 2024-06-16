İBB'den sözleşmeyi yenilememe kararı! Kapısında "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandı

Beyazıt'ta dükkanının girişine "Yahudiler giremez" tabelası asan kitapçı, İBB'nin kira sözleşmesini yenilememe kararıyla kapandı.

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İstanbul'un Beyazıt ilçesinde bir kitapçı, dükkanının girişine “Yahudiler giremez” yazısının bulunduğu bir tabela asmıştı. Günlerce konuşulan bu yazının ardından İBB'den karar geldi.

İBB'NİN HAMLESİYLE KİTAPÇI KAPANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dükkanına "Yahudilere Girilmez" asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.

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TÜRKÇE VE İNGİLİZCE "YAHUDİLER GİREMEZ" YAZISI

Dükkanın hemen giriş tabelasında, Türkçe ve İngilizce olarak “Jews not allowed / Yahudiler giremez” yazısı yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl bu yazı sosyal medyada gündem olmuştu.