İBB'nin döküm sahası ilan etti, Arnavutköy Belediyesi koruma altına aldı

CHP'li İBB Meclis üyelerinin oylarıyla Arnavutköy'deki doğal göl ve çevresinin döküm sahası ilan edilmesine yönelik karara karşı Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri alanda güvenlik şeridi çekerek bölgeyi koruma altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla alınan kararla, Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan Mavi Göl ve çevresindeki yeşil alanların döküm sahası olarak ilan edilmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

İlgili Haber Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler

GEÇİCİ OLARAK KONTROL ALTINDA

Alınan kararın çevresel etkilerine dikkat çeken Arnavutköy Belediyesi, bölgenin korunması amacıyla sahaya inerek gerekli önlemleri aldı. Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölgede güvenlik şeridi çekerek alanı izinsiz müdahalelere karşı koruma altına aldı. Doğal yapısı ve ekolojik değeriyle öne çıkan Mavi Göl çevresi, geçici olarak kontrol altına alındı.

"MİRASIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "Doğa bir mirastır ancak korunduğu sürece yaşar ve yaşatılır. Biz Arnavutköy'ün ve İstanbul'un bu mirasına kesinlikle sahip çıkacağız. Gerek kamuoyuyla gerek yargı yoluyla, gerekse idari imkanlarımızla gölümüzün rant uğruna yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bundan kırk yıl önce Haliç'i doldurmak isteyen zihniyet, bugün Arnavutköy'de Mavi Göl'ümüzü doldurmak istiyor. Koskoca bir mahalleye ismini veren Mavi Göl'ümüzü dün Haliç gibi kurban etmek isteyenlere, dün Haliç'i temizleyen ve Haliç'in doldurulmasına engel olan siyasi iradenin bir benzeri olarak bizler de o yolda yürüyen insanlar olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve engel olacağız. Çocuklarımıza, yarınlarımıza bu yeşilin ve mavinin güzelliğini miras bırakacağız'' dedi.

Mavi Göl ve çevresi, İstanbul'un kuzey hattında doğal karakterini koruyabilmiş sayılı alanlardan biri olarak biliniyor. Bölgedeki su kaynakları ve doğal bitki örtüsü, İstanbul'un ekolojik dengesi açısından hayati önem taşıyor.

Arnavutköy Belediyesi, kamu yararını ve doğal alanları koruma sorumluluğu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğini ve alınan kararın iptali yönünde gerekli hukuki süreçlerin de başlatıldığını kamuoyuyla paylaştı.