İBB'ye "ödenek" eylemi! İETT otobüsünün çarptığı bina yıkıldı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu bir bina yıkıldı. 4 katlı binanın sakinlerinin İBB'ye yönelik başlattığı eylem sürüyor. Bina sakinleri, İBB tarafından konaklama ödeneği verilmemesine tepki gösterdi.

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Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle hasar gördüğü için yıkılan 4 katlı binanın sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösteriyor.

Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir araya gelen 14 daire sakini ve 2 dükkan sahibinin, binalarının yeniden yapılması için dün başlattığı eylem bugün de devam etti.

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ÖDENEK VERİLMEYECEK

Yıkılan binanın bulunduğu yerde toplanan bina sakinleri adına basın mensuplarına açıklama yapan Tarkan Sarıkum, otelde konaklama sürelerinin pazartesi günü dolduğunu ve kalmaları için İBB tarafından ödenek verilmeyeceğini öğrendiklerini belirtti.

Sarıkum, evlerinin yıkılması dolayısıyla mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından haklarını istediklerine dair sloganlar atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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NE OLDU?

Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti. Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti. Bina, alınan karar doğrultusunda ekipler tarafından yıkılmıştı.