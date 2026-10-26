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İçişleri Bakanlığı duyurdu, Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı duyurdu, Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı duyurdu, Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet almak, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Muğla merkezli 13 ilde sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu, Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı duyurdu, Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

BAKANLIK DUYURDU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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