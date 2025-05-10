İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı! Trafik yoğunluğu meydana geldi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Kartal'da İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kartal'da İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.
Karlıktepe Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde, Pendik Sahil-Esenkent Metro seferini yapan KM33 hat numaralı İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı.
KAZA SONRASI BÖLGEDE TRAFİK SIKIŞTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yolcular otobüsü boşaltırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlarda hasara yol açan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru