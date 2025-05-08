Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İETT otobüsü kaza yaptı! O anlar kameralara yansıdı

İETT otobüsü kaza yaptı! O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ataşehir'de İETT otobüsü kazaya karıştı. Otobüsün kamyonetle çarpışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Ataşehir'de İETT otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza, trafik yoğunluğuna yol açtı.

KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Çekmeköy Parseller Mahallesi-Kadıköy seferini yapan 14BK hat numaralı İETT otobüsü, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler araçlarından inerken, yolcular da otobüsü boşalttı. Araçların yolu kapatması nedeniyle trafik akışı durdu.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracıyla ilerleyemeyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manchester United fırtınası! Finale adını yazdırdıTottenham finale damga vurdu! Manchester United ile dev kapışma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi böyle katlettiler! Yeni görüntüler kanınızı donduracak - 3. SayfaYeni görüntüler kanınızı donduracakAilesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı - 3. SayfaAilesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladıElazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulundu - 3. SayfaElazığ'da sır olay! Bir kişi boş arazide ölü bulunduMüezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 3. SayfaKuran-ı Kerim okurken son nefesini verdiGaz kaçağını çakmakla kontrol etti, sonrası facia… ''O durumdayken hiç hissetmedim'' - 3. SayfaGaz kaçağını kontrol ederken faciayı yaşadıBahar Aksu cinayetinde dehşet detaylar! Keşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndüler - 3. SayfaKeşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndüler
Sonraki Haber Yükleniyor...