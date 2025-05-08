İETT otobüsü kaza yaptı! O anlar kameralara yansıdı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ataşehir'de İETT otobüsü kazaya karıştı. Otobüsün kamyonetle çarpışması trafik yoğunluğuna neden oldu
Ataşehir'de İETT otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza, trafik yoğunluğuna yol açtı.
KAMYONETLE ÇARPIŞTI
Çekmeköy Parseller Mahallesi-Kadıköy seferini yapan 14BK hat numaralı İETT otobüsü, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir kamyonetle çarpıştı.
Kazanın ardından sürücüler araçlarından inerken, yolcular da otobüsü boşalttı. Araçların yolu kapatması nedeniyle trafik akışı durdu.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracıyla ilerleyemeyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş