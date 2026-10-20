İğrenç ticaret! 41 donör kadının 811 defa üreme hücrelerini sattığı ortaya çıktı

İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti yapan çete çökertildi. Kadınlardan 60-100 avroya aldığı hücreleri 3 ülkeye götüren çetenin “sarı saçlı, mavi gözlü bebek” sipariş eden ailelere “Hemen buluruz” dediği ortaya çıktı.

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Türkiye merkezli yürütülen uluslararası bir yasa dışı üreme hücresi ticareti ağı, emniyet ve yargı birimlerinin çalışmasıyla çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda CİMER ihbarıyla başlatılan soruşturmada; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı örgütlü bir yapı tespit edildi. Yapılan teknik takipler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, kargo bilgileri, banka hareketleri, HTS analizleri, hava yolu uçuş bilgileri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller incelendi. Şüphelilerin, Türkiye’deki donör kadınları muayene edip ilaç tedavisine başlattıkları ve uygun duruma gelen kadınların KKTC, Arnavutluk ile Gürcistan’daki bağlantılı klinikler üzerinden yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri tespit edildi. Yurt dışındaki kliniklerde üreme hücreleri alınan donörlere ödeme yapan şüphelilerin, bu yasa dışı ticaretten maddi menfaat sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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13 ŞÜPHELİ ARANIYOR

1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 39 kişi gözaltına alınırken, birinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. 13 şüpheli ise aranıyor. Çirkin ticarete ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TALEPLER PES DEDİRTTİ

"Sarı saç, mavi göz hemen buluruz"

Organizatörlerin kadınların üreme hücrelerinin tanesini 60 ila 80 avro arasında aldığı, bunları Kıbrıs’taki tüp bebek merkezlerine 100 avro civarında sattığı ve yaklaşık 2 milyon avroluk para trafiği oluşturdukları belirlendi. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin “sarı saç, mavi göz” taleplerine örgütün “her türlü buluruz, hemen buluruz” cevabı verdiği, organizatör Hacer T’nin donör kadınların fotoğraf ve videolarını alıcılara izlettiği belirlendi. Eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılan ilaçları temin ettiği, 22-33 yaş aralığındaki 41 donör kadının toplam 811 defa KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan’a götürüldüğü ortaya çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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