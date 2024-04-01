İki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirledi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme:

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Türkiye yeni yerel yöneticilerini dün seçti. Erzincan'da ise iki adayın yarıştığı seçimde oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi.