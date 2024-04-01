İki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirledi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye yeni yerel yöneticilerini dün seçti. Erzincan'da ise iki adayın yarıştığı seçimde oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi.
Merakla beklenen Mahalli İdari Genel Seçimleri dün tamamlandı, Türkiye yeni yerel yöneticilerini seçti.
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde ise 12 seçmen sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.
OYLAR EŞİT ÇIKINCA KURA ÇEKİLDİ
12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi.
Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı