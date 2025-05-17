İkinci Minguzzi vakası! "Neden baktın" deyip hayatlarını kararttılar

İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olayının bir benzeri Gaziantep'te yaşandı. Gençler arasındaki çıkan "Neden baktın" tartışması kavgaya döndü, bıçaklanan 2 gençten birinin durumu ise kritik.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Türkiye'yi yasa boğmuştu.

"NEDEN BAKTIN" TARTIŞMASI

Minguzzi'nin katilleri kısa sürede yakalanırken Gaziantep'te de benzer bir vaka yaşandı. Sabah'ın haberine göre 13 Mayıs 2025 akşamı Şahinbey ilçesinde 17 yaşındaki Efe Çuhadar ve arkadaşı Hüseyin Selmo ve üç kişi arasında "Neden bana baktın" tartışması yaşandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tartışma kavgaya dönerken Efe Çuhadar ve Hüseyin Selmo, bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Çuhadar'ın ciğerine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle ciğerinin bir bölümünde sönme meydana geldiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Selmo'nun ise tedavisi sürüyor.

Kahreden olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.