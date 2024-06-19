İlginç anlar! İzdiham nedeniyle istemeye istemeye Adalar'a gitti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme:

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Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti. Öte yandan, bir televizyon kanalına konuşan bir vatandaş izdiham nedeniyle Adalar'a gitti. İskele giriş ve çıkışlarında yoğunluk olduğu için çıkamadığını belirten kadın, "Mecbur Adalar'a gidiyorum" dedi. Video sosyal medyada viral oldu.