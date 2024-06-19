İlginç anlar! İzdiham nedeniyle istemeye istemeye Adalar'a gitti
Gündem Haberleri
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti. Öte yandan, bir televizyon kanalına konuşan bir vatandaş izdiham nedeniyle Adalar'a gitti. İskele giriş ve çıkışlarında yoğunluk olduğu için çıkamadığını belirten kadın, "Mecbur Adalar'a gidiyorum" dedi. Video sosyal medyada viral oldu.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, tarihi yarımadanın bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti.
İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.
İSTEMEYE İSTEMEYE ADALAR'A GİTTİ!
Öte yandan, tatili fırsat bilen vatandaşlar Adalar'a gitmek isterken izdiham oluştu. Ortaya çıkan görüntülerde bir vatandaş, izdiham nedeniyle Adalar'a gitmek zorunda kaldığını söyledi.
NTV ekranlarına yansıyan görüntülerde, bir kadın izdihama kapılarak Adalar'a gittiğini söyledi.
İskele giriş ve çıkışlarında yoğunluk olduğu için çıkamadığını belirten kadın, "Mecbur Adalar'a gidiyorum" dedi.