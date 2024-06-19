Sosyetenin adresi Scorpios'da büyük soygun! Bodrum'da 20 bin liralık masaya servis ücreti

Fahiş fiyatlarıyla her yaz gündeme gelen Bodrum'dan gelen son adisyon akıllara durgunluk verdi. Sosyetenin adresi olarak bilinen Scorpios adlı mekanda sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 liralık hesap geldi. Bu hesabın 19 bin 180 lirası ise masaya servis ücreti olarak yazıldı.

Dünyaca ünlü plaj kulübü Scorpios bu yaz başında Bodrum'da da bir şube açmıştı. Her yaz fahiş fiyatlarla gündeme gelen Bodrum'da, Scorpios adlı mekan yeni bir rekora imza attı.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA SERVİS ÜCRETİ

Ünlü mekanda sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap geldi. Söz konusu hesabın 19 bin 180 TL'si ise servis ücreti olarak yazıldı.

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VATANDAŞLAR MALİYE'YE SESLENDİ

Adisyonun sosyal medyada paylaşılmasıyla konu gündem oldu. Mekandaki fiyatların pahalılığına tepki gösteren vatandaşlar, Maliye'ye seslenerek mekanın ne kadar vergi verdiğini sordu.