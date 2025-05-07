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Ilıcalı ailesinin acı günü! Cenazeye Acun Ilıcalı da katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ilıcalı ailesinin acı günü! Cenazeye Acun Ilıcalı da katıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın kuzeni Necdet Ilıcalı hayatını kaybetti. Erzurum'daki cenazeye ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da katıldı.

22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın amca oğlu, şehrin tanınmış simalarından ve "Organik Nazmi" olarak bilinen Nazmi Ilıcalı’nın kardeşi Necdet Ilıcalı hayatını kaybetti.

Ilıcalı ailesinin acı günü! Cenazeye Acun Ilıcalı da katıldı - 1. Resim

ACUN ILICALI DA KATILDI

Cenaze namazı, Ilıca Merkez Camii’nde müteakip kılındı. Ardından Ilıca Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, önceki dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yanı sıra çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı.

Ilıcalı ailesinin acı günü! Cenazeye Acun Ilıcalı da katıldı - 2. Resim

Merhum Necdet Ilıcalı, Erzurum’da uzun yıllar boyunca sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

Ilıcalı ailesinin acı günü! Cenazeye Acun Ilıcalı da katıldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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