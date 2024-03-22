İlk turda seçildi, Özkaya AYM’de denge unsuru

TİP’li Can Atalay için hak ihlali kararı veren Kadir Özkaya, ilk turda 9 oyla seçildi, 2 yıl 8 ay AYM Başkanlığı yapacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni başkanını belirledi. Yüksek Mahkeme’de üç dönemdir başkanlık görevinde bulunan Zühtü Arslan’ın 20 Nisan’da emekliye ayrılacak olması nedeniyle yapılan başkanlık seçimini, 15 üyenin 9’unun oyunu alan Başkan Vekili Kadir Özkaya kazandı. Özkaya’nın karşısına rakip olarak çıkan AYM üyesi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı. Hakyemez, Zühtü Arslan çizgisine yakın isimlerin tercihi olarak gösteriliyordu.

FİDAN SON ANDA VAZGEÇTİ

AYM kulislerinde bir süredir İrfan Fidan’ın aday olacağı konuşuluyordu. 2023 yılında yapılan ve Zühtü Arslan’ın üçüncü kez başkan seçildiği seçimde İrfan Fidan 5 üyenin oyunu almıştı. Kıdemin etkili olduğu başkanlık seçimlerinde 2021 yılında AYM’ye üye olan Fidan’ın adaylıktan son anda vazgeçtiği öğrenildi. Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mahkemeye atanan isimler arasından başkan seçilen ilk üye oldu. Özkaya’nın görev süresi 2 yıl 8 ay sonra 22 Aralık 2026’da sona erecek. Özkaya, Anayasa Mahkemesi üyeliği süresince, kritik dosyalarda verdiği oylarla denge unsuru olarak öne çıktı. Yüksek Mahkeme’nin en kıdemli üyeleri arasında yer alan Özkaya, AYM ile Yargıtay arasında krize neden olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili kararda hak ihlalinden yana oy kullanan üyeler arasında yer alırken, Dezenformasyon Yasası, Barış Akademisyenlerinin hak ihlali başvurusu gibi davalarda “aleyhte” oy kullandı.