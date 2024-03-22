AYM Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.

SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Özkaya, başkan dahil 15 üyesi bulunan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya 1963 yılında Tarsus'ta doğdu. Üniversite eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı.

Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atandı ve 2004 Kasım ayına kadar görevini sürdürdü. 21 Ekim 2005 tarihinde Kasım ayında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine atanan Özkaya, 18 Aralık 20214 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Kadir Özkaya, 21 Mart 2024 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi yeni başkanı olarak seçildi.