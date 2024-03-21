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AYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. Ardından Kadir Özkaya kim olduğu hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...

Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Kadir Özkaya'nın kim olduğu, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya 1963 yılında Tarsus'ta doğdu. Üniversite eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. 

Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atandı ve 2004 Kasım ayına kadar görevini sürdürdü. 21 Ekim 2005 tarihinde Kasım ayında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine atanan Özkaya, 18 Aralık 20214 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde görevine başladı. AYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Kadir Özkaya, 21 Mart 2024 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi yeni başkanı olarak  seçildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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