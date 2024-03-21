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Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun?

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Kadir Özkaya ne mezunu, hangi bölümden ve üniversiteden mezun? | Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Kadir Özkaya’nın AYM Başkanı olmasının ardından hakkındaki bilgiler merak edildi. Kadir Özkaya ile ilgili merak edilen konular arasında eğitimi yer aldı. Eğitim bilgileri merak edilen Kadir Özkaya ile ilgili Kadir Özkaya ne mezunu? sorusu gündem oldu. Peki, Kadir Özkaya nereden mezun, hangi üniversitede okudu? İşte detaylar…

Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı seçilen Kadir Özkaya’nın eğitim hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kadir Özkaya hukuk mezunu mu, İİBF’li mi, nereden mezun oldu soruları gündem oldu. İşte Kadir Özkaya’nın eğitim bilgileri ve hayatı!

KADİR ÖZKAYA NE MEZUNU?

Kadir Özkaya, Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmüştür.

Kadir Özkaya, 21 Mart 2024 Perşembe günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağladı ve Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu.

Özkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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