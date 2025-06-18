İmamoğlu'nu yıkacak bir itirafçı daha! Serbülend Danış tek tek anlattı: Ödeme alabilmek için mallarıma çöktüler!

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Serbülend Danış'ın itirafçı olduğu öğrenildi. Belediyeye iş yaptığını ancak ödeme almak için kendisinin 'sistem' denilen yapıya girmeye zorlandığını söyleyen Danış, taşınmazlarını bedelsiz şekilde onlara devretmek durumunda kaldığını anlattı.

İBB'ye ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Belediyenin para sistemini anlatan itirafçılara, dün bir yenisi daha eklendi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış'ın itirafçı olduğu öğrenildi. İBB'den sadece CHP PM Üyesi Baki Aydöner'i tanıdığını belirten Danış, firmasını 2016 yılında kurduğunu belirtip "2022 yılından bu yana İBB ve iştiraklerinden çeşitli ihalelere katılarak iş aldım. 2023 yılına geldiğimizde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2023/1132164 İKN numaralı ihaleye teklif verdim ve bu ihaleyi kazandım. İş bittikten sonra içeride yaklaşık 380 milyon civarında bir alacağım birikti" dedi.

"PARA VERMEDEN SİSTEMDEN ÖDEME ALAMAZSIN" DEMİŞ

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre; para çarkının nasıl döndürüldüğünü ve İBB içindeki 'sistem'i anlatan Danış, şöyle devam etti:

"Alacak miktarım 500 milyonlara kadar çıktı. 2024 yılının Nisan ayı sonlarında Baki Aydöner isimli şahıs beni arayarak belediyedeki alacaklarımla ilgili olarak görüşmek istediğini söyledi. Bana ‘alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun?' diye sordu. Ben de kendisine sistemi bilmediğimi, sistemle de bir ilgimin olmadığını söyledim. Kendisi bana bu iş ile ilgili olarak herhangi bir para vermeden sistemden ödeme alamayacağımı söyledi.

"TAŞINMAZLARI DEVREDİNCE HEMEN ÖDEME ALDIM"

Aydöner ile Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yüz yüze görüştük. Para vermediğim takdirde ödemelerimin yatmayacağını söyledi. Bu süreç boyunca ben de ekonomik olarak zor duruma düştüğüm için teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Paramın olmadığını, şahsıma ait olan taşınmazların bulunduğunu ve bunları devredebileceğimi söyledim. Şile'de bulunan 2 adet taşınmazı kardeşi olan Bulut Aydöner'in sahibi olduğu Hasanoğlu DTM Mobilya İnşaat isimli firmaya devretmemi söyledi. Ben de yaptım. Hemen ihalenin hak edişleri kapsamında 70.690.000,00 TL ve 89.398.300,50 TL'lik 2 adet ödeme yapıldı.

KENDİLERİNE OPERASYON YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

2025 şubat ayında Aydöner görüşmek istedi. Bana 'kendilerine operasyon yapılabileceğini, devrettiğim 2 adet taşınmazın devrinin herhangi bir bedel ödemesi yapılmadığından ve usulsüz olarak alınması nedeniyle problem yaşayabileceklerini' söyleyip geçmişe yönelik aramızda bir sözleşme tanzim edip senet karşılığı bu taşınmazlar devredilmiş gibi göstermemiz gerektiğini söyledi.

"SİSTEM YAPISINA ZORAKİ TAŞINMAZLARIMI DEVRETTİRDİLER"

Sözleşme ve senetlerde araziler 5.200.000,00 ve 5.500.00,00 TL karşılığında satılmış gibi gösterilse de bu arazilerin yaklaşık değeri 50 milyon TL civarındadır. Benim bu arazileri devrettiğim süreçte ise 500 milyon TL civarında bir alacağım İBB'de birikmişti. Ben de mecbur bırakılarak yüzde 10 oranında alacaklarımdan bedel tahsil edilmiştir. İzah ettiğim gibi 2023 yılında kazanmış olduğum 2023/1132164 ikn numaralı ihale kapsamında hak ettiğim ödemelerimin tarafıma yapılması için sistem diye tabir ettikleri bir yapıya zoraki taşınmazlarımın devrini sağlamışlardır.