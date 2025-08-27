Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi
Ekrem İmamoğlu, Rüşvet, Avukat, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun 'rüşvet'ten gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün gözaltına alınmıştı.

'RÜŞVET'TEN SORGULANDI

Trabzon'dan İstanbul'a getirilen Yılmaz'ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi - 1. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Bugünse Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun avukatı ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta?Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'nin etkinliği nedeniyle "Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı" denmişti! İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı - GündemŞişhane Metro kapatıldı mı? Valilikten açıklama geldiASELSAN için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bekleniyor - GündemErdoğan tarihi bir konuşma yapacak!Eski emniyet müdürü firari FETÖ'cü Muğla'da enselendi - GündemEski emniyet müdürü firari FETÖ'cü yakalandı!Böylesi görülmedi! Karot testini gören müteahhit kendini ihbar etti, bina yıkıldı - GündemMüteahhit kendi yaptığı binayı yıktırdıZincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar - GündemZincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlarMKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı - Gündemİsmet Sayhan tutuklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...