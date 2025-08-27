İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun 'rüşvet'ten gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün gözaltına alınmıştı.
'RÜŞVET'TEN SORGULANDI
Trabzon'dan İstanbul'a getirilen Yılmaz'ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.
SERBEST BIRAKILDI
Bugünse Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun avukatı ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.
