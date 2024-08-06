Instagram erişime ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu: Kurallarımız var, buna uymak zorundasınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Ciddi bir aşama katettiğimizi söyleyebilirim." diyen Uraloğlu, "İstediğimiz gereklilikler yerine getirildiğinde bu erişime engeli kaldıracağız." diye konuştu. Uraloğlu, "Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına uymak zorundasınız." dedi.

Sosyal medya devi Instagram'a getirilen 'Heniyye cezası' sürüyor. Türkiye'deki kullanıcıların, Tahran'da suikast sonucu şehit olan Hamas lideri Heniyye için attıkları paylaşımları kaldıran Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişimi engellenmişti.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle Instagram heyeti görüşmüş ama erişim engelinin kaldırılmasına dair bir karar alınamamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin merakla beklediği kararla ilgili bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Instagram'ın Türkiye'deki kurallara uymasının gerekliliğinin altını çizen Uraloğlu, görüşmelerde aşama katedildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "İstediğimiz gereklilikler yerine getirildiğinde bu erişime engeli kaldıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

'SANSÜR VE ENGELLEMEYİ INSTAGRAM YAPIYOR'

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var. Bizim taleplerimizde 'şirketimizin kuralları', 'şirketimizin bulunduğu ülkenin kuralları' diyorlar. İyi de İyi de siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları, kuralları yok mu? Elbette var, siz de buna uymak zorundasınız. Bakın, vahşice katledilen Hamas lideri Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilemiyor. Bir sansür, engelleme varsa, tam da bunların yaptığı budur. Biz kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyor ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

"AŞAMA KATEDİLDİ, ANLIK OLARAK HABERLEŞİYORUZ"

Ciddi bir aşama katettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar, biz de vatandaşlarımızın ilettiği mağduriyetler konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin karşılığı olduğunu bilmenizi isterim. Dakikalık takip ediyorum diyebilirim. İstediğimiz gereklilikler yerine getirildiğinde bu erişime engeli kaldıracağız.

İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ama anlık olarak haberleşiyoruz. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz."