İnternet yazılım dili PHP’de yıllardır var olan açık, yapay zekâ tarafından ortaya çıkarıldı. Keşif küresel bir siber güvenlik alarmına yol açtı.

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İnternet altyapısında yaygın kullanılan programlama dili PHP’de tespit edilen güvenlik açığı, dünyayı alarma geçirdi. Birçok ülke, kamu kurumlarına ait internet sitelerini devre dışı bıraktı. 2000’li yıllardan bu yana uluslararası çapta kullanılan PHP programlama dilinde yıllardır var olduğu belirlenen iki kritik açık, yapay zekâ sayesinde bulundu. Calif ve Wiz adlı güvenlik şirketleri tarafından tespit edilen ve “PHP2Shell” olarak adlandırılan bu açıkların, yakın geçmişteki en etkili güvenlik sorunlarından biri olduğu bildirildi.

İnternet altyapısında son 10 yılın en büyük krizi: Kabusun adı PHP

E-DEVLET TARANDI

Birçok ülke açığa karşı acil tedbirler aldı. ABD, güvenlik birimlerini uyardı. Hollanda vatandaşlık hizmeti sunan siteleri, Fransa, valiliklerin internet portallarını erişime kapattı. Danimarka, Norveç ve Finlandiya sistem kullanıcılarına yönelik uyarı yayımladı. Japonya ve Güney Kore güncelleme çağrısı yaptı. Alarm, oyun platformlarından devlet portallerine ve çevrim içi forumlara kadar dünya genelinde hizmetlerde aksamalara yol açtı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal ölçekte tarama başlattı. İlgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirildi. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda detaylı inceleme yapıldı. Sistemde problem tespit edilmedi.

İnternet altyapısında son 10 yılın en büyük krizi: Kabusun adı PHP

GÜNCELLEME YAPIN

Gelişmenin, son 10 yılın en büyük siber güvenlik krizlerinden biri olarak kabul edildiğini belirten Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, kurumların bilgi işlem dairelerinin sistemlerinde yetkisiz erişim izi olup olmadığını incelemelerini ve sızma ve tarama yapmalarını önerdi.

Keşif, vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu internet siteleri ve çevrim içi hizmetler açısından risk oluştursa da bu durum kişisel verilerin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. PHP çevrim içi mağazalar, Wikipedia ve birçok internet sitesinin altyapısını oluşturan içerik yönetim sistemi WordPress dâhil olmak üzere çok sayıda platformu çalıştırıyor.

PHP NEDİR?

“Hypertext Preprocessor”un kısaltılmışı. İlk yıllardaki adı “Personal Home Page” (Kişisel Ana Sayfa) idi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Siber Güvenlik Başkanlığı: PHP sunucularında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına önleme yapıldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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