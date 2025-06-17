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İnternetten bulduğu iş hayatını kararttı! Patronun bir cümlesine kanıp 1 milyon dolandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da internet üzerinden bulduğu işte çalışmaya başlayan kadın, patronunun "Kredi notunu yükseltelim" bahanesiyle telefonunu alıp kendisini 817 bin lira dolandırdığını öne sürdü. İş yeri sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki B. Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı.

"KREDİ NOTUNU YÜKSELTELİM" DEMİŞ

İddiaya göre, bir süre sonra işyeri sahibi A.B. (47), Çakır'a "Kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

817 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARMIŞ

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

İnternetten bulduğu iş hayatını kararttı! Patronun bir cümlesine kanıp 1 milyon dolandırıldı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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