Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Kırıkkale'de yakalandı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terörist yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturan Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş