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Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Kırıkkale'de yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Kırıkkale&#039;de yakalandı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terörist yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturan Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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