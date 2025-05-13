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İzmir merkezli DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir merkezli DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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