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    • - Güncelleme Tarihi:

    Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Emniyet birimleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali için harekete geçti. Zanlı İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali İstanbul’da yakalandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 

    Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı!

    Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
    Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz !

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen “KARTEL-4” operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI’nin;

    - Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
    - Uyuşturucu madde tedarik ettiği,
    - Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
    - Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

    Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı
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