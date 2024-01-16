Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Emniyet birimleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali için harekete geçti. Zanlı İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali İstanbul’da yakalandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı!
Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz !
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen “KARTEL-4” operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI’nin;
- Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
- Uyuşturucu madde tedarik ettiği,
- Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
- Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Kaynak: Türkiye Gazetesi