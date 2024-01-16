Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı

16 Ocak 2024 08:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali İstanbul’da yakalandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı!

Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen “KARTEL-4” operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI’nin;

- Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,

- Uyuşturucu madde tedarik ettiği,

- Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve

- Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle